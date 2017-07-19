По словам Филиппа Киркорова: "Идея шоу "Я" уникальна. Это не просто концерт. Вместе с Франко Драгоне мы приготовили настоящий спектакль. На время представления зритель почувствует себя героем фантастической истории, путешественником в мир собственных фантазий и грез".

Хореографию для представления создал Тони Теста, работавший над легендарным шоу Afrodita Кайли Миноуг. Костюмы для певца, наряду с российским кутюрье Валентином Юдашкиным, создали представители итальянского дома моды Dolce & Gabbana и знаменитый американский дизайнер Greg Lauren.

Мечта о сотрудничестве со знаменитым режиссером родилась у Филиппа Кирокорова много лет назад, когда в Лас Вегасе он увидел великолепное шоу "A New Day", созданное Франко Драгоне для Селин Дион.

Видение и фантазия Франко Драгоне стоят за созданием живой классики – представлений Cirque du Soleil "MYSTERE", "O" и других шоу, многие годы собирающих аншлаги по всему миру.

Шоу "Я" стало результатом нескольких лет совместной работы двух звезд — Артиста и Режиссера. В этом совместном творчестве, радости и переживаниях, в единении и в противостоянии, Филипп Киркоров и Франко Драгоне открывают новые горизонты и новых себя.

24 марта шоу "Я" с триумфом возвращается в Ригу.