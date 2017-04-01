Премьерные показы постановки "Песочные человечки" по пьесе Яны Добревой (перевод Элеоноры Макаровой) в театре "ОСА" состоятся 1 и 2 апреля, а также 21 и 29 апреля.

Спектакль "ПЕСОЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" (14+). Вроде бы комедия

1, 2, 21 и 29 апреля (в 19:00)

...Песочные человечки - общее название детской мозаики, состоящей из набора маленьких деревянных фигурок. Человечки сделаны так, что могут цепляться друг за друга, образуя тем самым конструкции самой разной формы. С одной стороны, песочные человечки ничем не отличаются друг от друга и выглядят очень заурядно. С другой стороны, цепляясь друг за друга, они превращаются в неожиданные по красоте фигуры и скульптуры.

Если одного человечка убирают, вся конструкция рушится подобно карточному домику или песочному замку. Описание детской мозаики рождает неожиданный вопрос: может, и мы с вами - песочные человечки?..

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов

Художник-постановщик: Юрий Лунык

Художник по костюмам: Юлия Шило

Действующие лица: Наталья Маркелова / Карина Бутова, Наталия Бух, Елизавета Лебедева / Екатерина Шилова, Светлана Столярова / Елизавета Евстигнеева.

"Спектакль" РИЗОМА" (14+). Две современные комедии

15, 16 и 23 апреля (в 19:00)

В спектакль вошли две пьесы современных российских драматургов: "Посадить дерево" Алексея Житковского и "Запись на стене" Игоря Васильева.

...Сегодня в семье, с друзьями или в виртуальном пространстве мы перестали говорить друг с другом, мы стали говорить "друг на друга". К чему это приводит и как с этим бороться? Только искренность может помочь решить эту непростую проблему...

Режиссёр-постановщик, композитор, художник-постановщик: Родион Кузьмин

Действующие лица: Никита Румянцев, Евгений Леонов, Екатерина Шилова, Анна Коновалова, Андрей Лавринец.

Спектакль "КОРОЛЕВСКАЯ ИСТОРИЯ" по пьесе Татьяны Смуровой и Яны Сербиной

28 и 29 апреля (в 13:00)

Это история для детей дошкольного и младшего школьного возраста, рассказанная дворцовым домовым накануне первого дня весны. В спектакле звучит живая музыка.

...В одном королевстве существует странная традиция - один день в году в последний день зимы кто-нибудь обязательно пытается украсть из дворца королевскую корону. Зачем? Это мы и узнаем, если заглянем в королевский дворец!

Добрые хорошие сказки нужны не только детям, но и взрослым. Именно сказки закладывают в нас те мысли и убеждения, которыми мы потом будем руководствоваться всю жизнь. Мы создали эту сказку так, чтобы яркие костюмы и красочные декорации напоминали нам мультфильмы, которые мы все так любим...

Постановка: Светлана Кенециус

Песни: Дмитрий Коломенский

Действующие лица: Ксения Семёнова / Алиса Адамсон, Екатерина Шилова, Андрей Лавринец, Евгений Леонов, Артём Зейза, Анна Коновалова.

Помимо этого в апреле в театре "ОСА" можно посмотреть такие спектакли:

7 апреля (19:00) - "Продавец дождя"

8, 9 и 22 апреля (13:00) - "Лев, колдунья и платяной шкаф"

8 апреля (19:00) - "С любимыми не расставайтесь"

9 апреля (19:00) - "Нас с тобою секрет"

14 апреля (19:00) - "Варшавская мелодия"

22 апреля (17:00) - "Принц и нищий"

23 апреля (13:00) - "Играем в Дюймовочку"

30 апреля (19:00) - "Живая живопись"

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (ул. A.Чака 67/69, с 16.00 до 19.00), на сайте ticketshop.lv или заказать предварительно (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба театра.