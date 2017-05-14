19 мая в "Арена Рига" с новой концертной программой выступит великая французская певица Патрисия Каас. Начало концерта - 19:30.

Выпущенный 11 ноября прошлого года новый альбом Патрисии Каас стал долгожданным событием для всех ее поклонников. Впервые за последние 13 лет певица записала альбом, в который вошли совершенно новые песни.

В последнее десятилетие певица исполняла в основном чужой репертуар. Так, альбом "Кабаре" (2008 года) был посвящен музыке 30-х годов в стиле "кабаре" и содержал практически архивные композиции. А студийная работа 2012 года состоит из песен из репертуара Эдит Пиаф в исполнении Каас.

Патрисия Каас подчеркнула, что "сегодня ей хочется, как в старые добрые времена, создать альбом с новыми песнями, соответствующими ее настроению и отношению к жизни". За выпуском пластинки последует масштабный концертный тур.

Патрисия Каас — воплощение французского стиля и шарма. Именно ей в 90-х удалось снова пробудить интерес к французскому шансону, что вылилось в тысячи концертов и миллионы проданных альбомов во всем мире. Французы по праву считают ее культурным послом своей страны.

Билеты на концерт Каас в "Арена Рига" можно приобрести в кассах Bilesu serviss и в интернете.