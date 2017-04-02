9 апреля в "Арена Рига" состоится сольный концерт одного из самых востребованных российских исполнителей Григория Лепса под названием "Ты чего такой серьезный?!". Начало концерта - 19.00.

Концерт в Риге не обойдется без премьер: по случаю своего 55-летия Лепс исполнит новые композиции. Обязательно прозвучат и его суперхиты прошлых лет.

Изначально концерт в "Арена Рига" был запланирован на 19 марта, но в связи с изменением гастрольного графика артиста его выступление перенесли на 9 апреля. Григорий Лепс с особой теплотой относится к к латвийской публике. Он сожалеет, что именно Ригу затронули изменения его графика. Все купленные билеты на март действительны для посещения концерта в апреле.

Григорий Лепс — певец со своей харизмой и энергетикой. Удивительный по тембру и диапазону голос, экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни — вот то, что делает творчество артиста действительно уникальным. Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный.

Григорий Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты, его песни сложно ограничить какими-то конкретными стилистическими или тематическими рамками.

Билеты на юбилейные концерты Григория Лепса в Латвии (7 апреля - в Даугавпилсе, 9 апреля - в Риге) можно приобрести в кассах и на сайте Bilesu serviss.