29 декабря с большим праздничным концертом в "Арена Рига" выступит легендарная группа Alphaville - команда, подарившая миру такие хиты, как "Forever young" и "Big in Japan".

Немецкая синтипоп-группа Alphaville, основанная в 1983 году Марианом Голдом, Бернхардом Ллойдом и Франком Мертенсом - одна из наиболее успешных и популярных групп середины 80-х. Первоначально коллектив назывался Forever Young в соответствии с одноименной музыкальной композицией. Мировой популярностью группа обязана хитам "Big in Japan", "Forever Young", "Jet Set" и "Dance With Me".

Впоследствии Alphaville обратились к более сложным музыкальным структурам и в общей сложности записали 6 альбомов, последний из которых увидел свет в 2010-м году. На данный момент группа состоит из пяти музыкантов под руководством Мариана Голда.

Легендарные немецкие романтики Alphaville – одни из немногих героев "New Wave", которые не утратили ни энергетики, ни качества звучания. Ощутить магию их живого выступления можно только придя на концерт и услышав, как поет Мариан Голд. Его голос так же чист и пронзителен, как в юности.

