30 августа в юрмальском концертном зале "Дзинтари" с программой "Влюбленный в романс" выступит народный артист России Александр Малинин.

Концерт станет подарком для всех ценителей старинного русского романса и многочисленных поклонников творчества артиста.

Александр Малинин обладает даром, позволяющим выразить все нюансы музыкального произведения, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, раскрыть его глубинный смысл.

Концерты Александра Малинина – это всегда неподдельная откровенность чувств и тонкий лиризм. Это музыка, которая возвышает и волнует - классика и современное искусство в одночасье. Это высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы. Романсы в исполнении Малинина звучат проникновенно, глубоко и совершенно.

Билеты на концерт Александра Малинина в к/з "Дзинтари" 30 августа можно приобрести в кассах и на сайте Bilesu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.