В августе в Рижском русском театре имени Михаила Чехова будет гостить лиепайский театр, а также пройдут два музыкально-поэтических вечера с участием Раймонда Паулса. Новый сезон откроется 23 сентября премьерой "Почтисчастье".

10 августа в Рижском русском театре будет показан спектакль "Месяц в деревне" по повести Ивана Тургенева и в постановке Лиепайского театра. Премьера состоялась в мае прошлого года.

Режиссер – Константин Богомолов. В центре спектакля - четыре героя: Наталия Петровна (Инесе Кучинска), Ракитин (Гатис Маликс), Беляев (Сандис Пецис) и Верочка (Каспарс Карклиньш).

Сократив, но сохранив текст Тургенева, режиссер заставил главных героев чувствовать более интенсивно, а действие пьесы было перенесено в наши дни: события происходят в сельской школе, обыденную леность и рутину которой разрушает прибытие нового учителя, пробуждая неожиданные страсти.

11 и 25 августа - "Девушка в кафе", музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини. Премьера музыкально-литературного вечера с успехом прошла в конце сезона-16/17, и он включен в репертуар на новый сезон: осенью будет демонстироваться 20, 23 и 31 октября, 11 и 19 ноября.

Идея и музыка - Раймонд Паулс, перевод текстов песен - Ольга Петерсон, постановка - Яков Рафальсон, литературная композиция; перевод писем, дневников и стихотворений - Лина Овчинникова. В спектакле участвуют Вероника Плотникова (вокал) и Яна Хербста. У рояля - сам Маэстро.

Аустра Скуиня (1909-1932) - латышская поэтесса, стихи которой очень нравятся Раймонду Паулсу. Именно он предложил театру идею этого музыкально-литературного вечера. Произведения Аустры Скуини на русском языке не издавали много лет, так что, возможно, кто-то из зрителей впервые откроет для себя этого автора.

Новый театральный сезон откроется 23-24 сентября премьерой "Почтисчатье" по пьесе Дж. Кариани "Love/Sick".

Режиссер - Сергей Голомазов. В спектакле участвуют: Елена Сигова, Алексей Коргин, Игорь Назаренко, Татьяна Лукашенкова, Андрей Можейко, Николай Галкин, Евгений Черкес, Наталия Живец, Екатерина Фролова, Виталий Яковлев, Дана Чернецова, Евгений Корнев, Ольга Никулина, Игорь Чернявский, Олег Тетерин, Татьяна Зачест, Анатолий Фечин, Яна Лисова.

...(Не)романтическая комедия современного американского актера и драматурга Джона Кариани "Почтисчастье" (в оригинале – "Love/Sick") состоит из девяти слегка ироничных, очень ярких и весьма метких зарисовок на тему любви: встречи и разлуки, признания и разногласия, сюрпризы и мечты – это пьеса о всех тех радостях и печалях, которые составляют "почтисчастье" влюбленных и любящих. Ни совершенства, ни идеала, в мире, конечно же, нет, но любовь – есть. И порой этого достаточно.

А 30 сентября в Малом зале состоится премьера моноспектакля "Фальцет времени". Поэзию и прозу Марины Цветаевой читает Яков Рафальсон.

Кроме того, 26 сентября будет демонстрироваться "Голодранцы-Аристократы", 27-го - "Ханума", 28-го - "Приведение из Кентервиля", 29-го - "Танго между строк", 30-го - "Метод Гренхольма".

Билеты доступны в кассах театра. Подробнее о репертуаре можно узнать здесь.

Фото: Дидзис Гродзс.