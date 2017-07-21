18 августа в Юрмале состоится концерт одного из самых востребованных скрипачей планеты Джошуа Белла. Музыкант выйдет на сцену зала "Дзинтари" в сопровождении симфонического оркестра под управлением Максима Ашкенази. Мероприятие входит в серию летних концертов "Балтийских музыкальных сезонов".

Взяв в руки скрипку в 4 года, в 14 лет Белл дебютировал с Филадельфийским оркестром под управлением Риккардо Мути, а в 17 уже выступал в Carnegie Hall. Выпускник Университета Индиана, артист, записавший на Sony Classical свыше 40 альбомов, многие из которых были удостоены наград от Grammy, Mercury, Gramophone и Echo Klassik, обладатель Национальной музыкальной премии США Avery Fisher Prize, Джошуа Белл не знает себе равных в Америке и, несомненно, является одним из величайших скрипачей современности. Список его регалий бесконечен, Белла приглашают в самые популярные телешоу и советы по культуре, однако не это главное в его блистательной биографии: прежде всего он – музыкант, извлекающий из своего инструмента Страдивари Huberman (1713) звуки, проникающие прямо в сердце слушателя.

Кроме того, выдающийся скрипач принимал участие в записи саундтреков кинокартин "Красная скрипка" Франсуа Жирара и "Ангелы и демоны" Рона Ховарда.

Джошуа Белл также известен как исполнитель одного из самых популярных флешмобов в истории классической музыки. Он дважды (в 2007 и 2014 годах) анонимно выступал в вашингтонском метро. Причем во время первого концерта он сумел собрать около 32 долларов за 47 минут. Сам скрипач признавался, что основной целью проекта было привлечение внимания простых людей к музыке, которая делает каждого человека лучше.

В рамках концерта 18 августа в "Дзинтари" прозвучат Симфония №9 "Из Нового света" А. Дворжака, Увертюра Ф. Мендельсона "Сон в летнюю ночь" и Концерт №1 для скрипки с оркестром М.Бруха.

Билеты на мероприятие доступны в кассах Biļešu paradīze. Цена - от 15 до 75 евро.