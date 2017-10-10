В интерпретации Дмитрия Дюжева бессмертные строки Пушкина и подчёркивающая и полнее раскрывающая их музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение светлого гения русской поэтической культуры.

Главной особенностью этого спектакля является именно то, что в нём используется не музыка из оперы Петра Ильича Чайковского, а специально написанная, не менее яркая музыкальная композиция Сергея Прокофьева.

Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова.

Дюжев снялся в десятках фильмов, любимых зрителями, среди них: "Бригада", "Жмурки", "Остров", "Беременный", "Тариф новогодний". Также актер участвует в спектаклях МХаТа им. Чехова и Московского губернского театра.

Дмитрий Дюжев, обладает богатым, вкрадчивым, "омузыкаленным" тембром голоса. Каждый такой спектакль является уникальным явлением. Изысканный и духовный спектакль "Евгений Онегин" не оставит равнодушным зрителей и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы.

Большая гильдия, 28 октября в 19:00 - "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева. Билеты можно приобрести в кассах Bilesu paradize и на сайте bilesuparadize.lv