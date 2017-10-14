4 ноября в Риге в Большой гильдии пройдет уникальный мультимедийный концерт "Классика в темноте", который объединит классическую музыку и космос. Автор идеи - художественный руководитель проекта Евгения Зима в сотрудничестве с оркестром "Виртуозы Санкт Петербурга".

Впервые "Классику в темноте" сыграли в 2016 году на площадке петербургского планетария. Следуя оригинальной идее Евгении Зимы, музыкальное шоу нового формата объединило в себе живое исполнение симфонической классики и современную трёхмерную графику.

В полной темноте артисты ансамбля "Виртуозы Петербурга" сыграли сложнейшие симфонические и оперные произведения. Классика как посредник между человеком и космосом – своим воплощением эта идея отрезонировала в сердцах тысяч петербуржцев, и после аншлаговых концертов люди требовали продолжения.

Бах, Вивальди, Верди, Форе, Равель, Беллини, Пьяццола – избранные произведения великих композиторов будут звучать в темноте, в космическом пространстве, где светят только звёзды.

В концерте примут участие: Ансамбль "Виртуозы Петербурга", солисты Мария Литке (сопрано, Михайловский театр), Роман Арндт (тенор, Михайловский театр), лауреат международных конкурсов Алексей Стрелко (саксофон), Евгений Красильников (индийский сарод), Артур Бочкивский (гитара).

Билеты на спектакль "Классика в темноте", которые состоится 4 ноября в Большой гильдии, доступны в кассах Biļešu serviss и в интернете. Цены на билеты от 20 до 70 евро.

Фото - пресс-служба организаторов концерта (агентство "Welldone").