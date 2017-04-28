6 мая в церкви св. Павла состоится мероприятие "Музыкальные портреты". В программе - произведения гениальных композиторов-органистов от эпохи барокко до романтизма.

Каждый час будет посвящен только одному композитору. И если моно-концертами Баха и Вивальди уже никого не удивишь, то программы, состоящие целиком из музыки Букстехуде, Вьерна, Франка и Мендельсона, для рижан станет новинкой. Безусловным хитом и ярким закрытием марафона станет гениальная транскрипция для органа Евгении Лисицыной концертов «Времена года» Антонио Вивальди (который, кстати, не написал ни одного органного сочинения). Для любителей национальной музыки также подготовлен час из произведений латышских композиторов.

В марафоне участвуют известные рижские органисты – организатор марафона Елена Привалова-Эпштейн, легендарная Евгения Лисицына, Лариса Царькова, а также молодые выпускники Латвийской музыкальной академии Симона Радовича и Байба Бетлере.

Каждый концерт будет длиться 45-50 минут, затем пауза – как антракт в филармонических концертах, когда можно угоститься чашечкой чая и обсудить концерт.

Вход на концерты за пожертвования.

Программа:

13.00 Д. Букстехуде (Елена Привалова-Эпштейн)

14.00 Ф. Мендельсон (Елена Привалова-Эпштейн)

15.00 Музыка латышских композиторов (Байба Бетлере)

16.00 С. Франк (Лариса Царькова)

17.00 Луи Вьерн (Симона Радовича и Елена Привалова-Эпштейн)

18.00 И. С. Бах (Лариса Царькова)

19.00 И. С. Бах (Евгения Лисицына)

20.00 А. Вивальди (Евгения Лисицына)