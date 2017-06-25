Фестиваль в Риге основан в 2016 году. В прошлом году он собрал более ста музыкантов, артистов и лекторов из более чем 20 стран и был номинирован на приз в области культуры от LSM в категории "Сюрприз года".

"Комета" - это музыкальный и образовательный open-air фестиваль в Даугавгривской крепости (на острове Даугавгрива), где посетителей приглашают размышлять, танцевать, наслаждаться музыкой, освободить свой разум и действовать.

Целью "Кометы" является восстановление Даугавгривской крепости как места для развития культуры, содействие интеграции и кооперации местного населения. Подробнее о составе участников и программе можно почитать здесь.

В этом году тема фестиваля в крепости – видеть невидимое. Поэтому организаторы отошли от привычного формата со сценами и предлагают программу в семи "посёлках" (villages), которые станут местом встречи артистов со всего мира.

Так, в Aware House можно будет послушать диджеев из Палестины и Грузии. Артисты современного цирка из разных стран встретятся в Circus village, чтобы создать уникальное цирковое представление с учётом особенностей архитектуры и природы вокруг.

Остров станет домом для путешествующего творческого коллектива из Чили – фестиваля Nomade: они создадут посёлок для погружения в богатую культуру южно-американских стран. Nomade представит этно-электронную музыкальную сцену, которая популярна в Латинской Америке и теперь получает признание в главных клубах Запада, фестивалей и медиа по всему миру.

Kometa Academy продолжит традицию прошлого года и соберёт активистов, академиков и мыслителей для того, чтобы обратить внимание на места, отношения и идеи, которые часто остаются незамеченными, но влияют на наше восприятие мира и друг друга.

В кинотеатре Cinema of Dreams начнется новая традиция: каждый следующий кино-астронавт будет выбираться предыдущим. Рамин Аряйе (Германия/Иран) был предложен Винсентом Муном – кино гуру "Кометы 2016". Последние три года Рамин путешествует по миру почти без денег, ведя кочующее, этнографическое, абстрактное, аудио-визуальное исследование культур, историй, музыки, эстетики.

"Поселок" Biesentales Starcamp создан художниками, музыкантами и мастерами, проживающими возле магического леса-озера вблизи Берлина. На протяжении 16 лет Biesentales занимаются созданием фестивалей, музыки, световых инсталляций, концертов, слов, снов, перформенсов, движущихся картинок и приключений. Этот посёлок - про общение, анархистскую философию и поэтическое сосуществование.

А Higgs Boson village станет местом, где музыкальные инструменты встретятся с мыслями, звуки – с дыханием, тело – с пространством. Это будет музыкальная импровизация на тему того, что присутствует в данный конкретный момент в воздухе, небе и слушателях.

Стоит отметить, что во время фестиваля не используется одноразовый пластик и сортируются отходы. Инфраструктура построена из переработанных и пожертвованных материалов с учетом того, что сцены, туалеты и душ могут быть использованы для других мероприятий, созданных местными сообществами и самой "Кометой" в следующем году.

На "Комете" также будет "библиотека посуды", где посетители могут одолжить тарелки и приборы с целью помочь снизить уровень отходов. Поскольку на фестивале не планируется продажа воды в пластиковых бутылках (будет обеспечен доступ к бесплатной питьевой воде), то посетителям рекомендуется взять с собой посуду и бутылки для воды.

Во все дни фестиваля - бесплатное место для палаток. А 9 июля организаторы предлагают специальную программу и бесплатный вход для всех желающих. Особенно на "Комете" ждут местное население (жителей Усть-Двинска, Даугавгривы и Болдераи), пенсионеров и семьи с детьми.

Фестиваль организован "Фестивалем Комета" в сотрудничестве с Культурным центром Канепес и группой "Болдерая". Фестиваль не является коммерческим: все полученные деньги будут использованы для организации фестиваля и развития Даугавгривской крепости.

Больше о "Комете" можно узнать на сайте фестиваля и на Facebook. Билеты можно приобрести здесь.

Впервые крепость на полуострове, образованом Рижским заливом и рекой Булльупе, появилась четыре года спустя с момента основания Риги — в 1205 году. Сначала как укрепленный монастырь, затем - как замок Дюнамюнде (устье Двины). В 1228 году замок был разрушен латышскими племенами, а тот вид, что крепость имеет сегодня, она начала принимать в конце XVII века. Затем, благодаря России, многократно модернизировалась и улучшалась.

До 1893 года крепость носила название Дюнамюнде, до 1917 года — Усть-Двинск. Нынешнее название– Даугавгривская – получила во времена Латвийской ССР, а в 1995 году стала архитектурным памятником государственного значения. В современный период крепость входит в состав рижского микрорайона Даугавгрива.