7 декабря в Arēna Rīga выступит одна из самых оригинальных современных исполнительниц инди и поп-музыки Лаура Перголицци, более известная под псевдонимом LP. Это будет первое выступление артистки в Латвии.

Самостоятельно написанный мегахит Lost On You и клип, который привлек почти 150 миллионов на YouTube, привели певицу к всемирной славе. Но путь к славе был довольно длинным и тернистым. Несмотря на интенсивную концертную деятельность, первые два альбома - "Heart-Shaped Scar" (2001) и "Suburban Sprawl & Alcohol" (2004) - не получают широкого признания. Лаура вспоминает, что у нее и сопровождающих музыкантов было до 250 концертов в год, когда они путешествовали на одном потертом "бусике".

Но уже на конференции SXSW в 2006 году крупные звукозаписывающие компании затеяли состязание за возможность выпустит новый альбом LP. Контракт был подписан, но позже артистка расторгает его, потому что не согласна с навязанным художественным направлением. Вместо этого она продолжает сотрудничать с независимыми записывающими компаниями.

Наряду с ее собственной карьерой, LP постепенно становится востребованным автором песен для других музыкальных звезд, среди них Шер, Рианна, Кристина Агилера, Хайди Монтаг и другие.

В прошлом году вышел альбом LP "Lost On You", титульная композиция которого заняла первое места в 8 странах мира, включая Францию, Польшу, Чехию, Грецию и т.д. В Италии композиция получила даже тройной Платиновый статус.

Предварительная продажа билетов для зарегистрированных пользователей "Biļešu serviss" начинается 30 августа, в 10.00. Общая продажа билетов начнется 1 сентября. Стоимость билета от 29 евро.