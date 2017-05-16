В Доме Москвы - фестиваль новых российских фильмов (репертуар)

Фестиваль российских фильмов в Доме Москвы

Фильм "После тебя" (2016 год). Драма. 120 минут

23 и 27 мая в 19:00

Режиссёр Анна Матиссон

Продюсер Сергей Безруков

В ролях: Сергей Безруков, Алёна Бабенко, Владимир Меньшов.

..."Чтобы сделать что-то, нужно или от рождения быть отчаянным, или чтобы обстоятельства стали отчаянными". Так думает Алексей Темников, поставленный жизнью в те самые отчаянные обстоятельства, когда важным остается лишь одно: "Что я оставлю после себя?" Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела тем, что Темников — гениальный танцор, лишенный возможности танцевать. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует...

Вся постановка балета "Симфония в 3 движениях" снималась практически в документальном режиме во время настоящих репетиций. Балет "Симфония в 3 движениях" реально включен в репертуар Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев снялся в роли самого себя в двух эпизодах.

Фильм "Время первых" (2017 год). 140 минут. Слоган: "Подними голову!"

24 мая в 19:00, 27 мая в 16:00

Режиссёр Дмитрий Кисилёв

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк.

...60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге,— два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так...

Фильм "Дама Пик" (2016 год). Триллер. 120 минут

25 мая в 19:00, 28 мая в 16:10

Режиссёр Павел Лунгин

В ролях: Ксения Раппопорт, Иван Янковский, Владимир Симонов.

...Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена поставить "Пиковую даму" Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и "Пиковая дама" для него шанс достичь желаемого. Он готов на всё, чтобы получить роль Германа, и об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль Графини. Оперная дива начинает жестокую игру...

Фильм "Зелёная карета" (2015 год). 93 минуты. Слоган "Жизнь - это совсем другое кино"

26 мая в 19:00, 28 мая в 14:15

Режиссёр Олег Асадулин

В ролях: Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Сергей Юшкевич, Владимир Меньшов.

...Вадим Раевский — известный режиссер, у которого есть все: деньги, красивые женщины, всеобщее признание. Его новый фильм даже выдвигают на "Оскар". Казалось, удача сама преследует его, но всегда ли она будет к нему благосклонна? Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается...

Премьера мультфильма "Три богатыря и Морской царь"

27 мая в 11:30

Фильм "Рай" (2016 год). Россия/Германия

27 мая в 13:20

Режиссер: Андрей Кончаловский

Сценарий: Андрей Кончаловский и Елена Киселёва

Актеры: Юлия Высоцкая, Кристиан Клаус, Филипп Дюкен, Виктор Сухоруков, Питер Курт.

Foto: Sputnik/Scanpix

"Мой фильм — это размышление о двадцатом веке, полном иллюзий, превратившихся в ничто. Это фильм об опасности риторики ненависти и о том, что только сила любви может победить Зло", - говорит Андрей Кончаловский.

Фильм "Рай" - лауреат Венецианского и других престижных кинофестивалей, лауреат премии "Золотой Орёл" и "Ника" - по три награды ("Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучшая актриса"), номинант на премиию "Оскар".

Фильм "Монах и бес" (2016 год). Комедия. 113 минут

28 мая в 12:00

Режиссёр Николай Досталь

В ролях: Роман Мадянов,Тимофей Трибунцев, Георгий Фетисов.

..."Монах и бес" - кино о природе святости и веры. За эту природу, по Досталю, отвечают не столько земные религиозные институты вроде церкви и монастырей, сколько конкретные люди, которым при случае и беса перевоспитать не то чтобы невыполнимая задача.

Сильный сценарий, хорошая режиссура, отличные актёрские работы. В кинокартине есть и философский подтекст, и несколько мощных посылов, и с десяток-другой цитат, которые хоть сейчас бери и возводи в ранг афоризмов. И даже приличная порция открытых и завуалированных колкостей в адрес вечных проблем России, где не только дураки и дороги. Местами комедия, местами драма, местами трагедия.

Злоключения в далеком монастыре, где схлестнулись местный настоятель и пришлый монах-чудотворец, подарили сплошь улыбки и удовольствие от диалогов да исконной, где-то былинной Руси. Иван, Семенов сын, настоятель, архиепископ, монахи, бес—персонажи один ярче другого Светлое, легкое кино непривычного жанра...

Foto: Монах и бес

Фото - пресс-служба Дома Москвы