4 октября в Доме Москвы в Риге состоится премьера необычного спектакля творческого объединения "Атмосфера" "Джимми Бабл. Человек из Биг Соупа" ("Jimmy Bubble - the Man from Big Soap") по рассказу латвийского автора, сообщили представители творческой группы.

Это соединение драматического действия, современных танцев самых разных стилей (модерн, брейк, хип-хоп), видеохроники и мыльных пузырей.

Необычна и тематика спектакля – перед глазами зрителей разворачивается история протестных движений Америки первой половины XX века. Символом мира и счастья выступают мыльные пузыри, способные превратить серый обыденный мир в праздник. Это не развлекательное шоу, история поисков главного героя обращена к думающей аудитории от подростков до старшего поколения.

В спектакле заняты артисты самых разных жанров – от драматического театра и современного балета до уличного театра и танцевальных "батлов". В роли рассказчика выступает сам автор рассказа Андрей Мошан. Хореограф – Анна Роменкова. Режиссер – Светлана Кенециус.

Билеты доступны на сайте ticketshop.lv и в кассе Дома Москвы.