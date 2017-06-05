В Доме Москвы - премьера российского фильма "Большой"

9 июня в Риге в Доме Москвы состоится премьерный показ российского фильма "Большой" Валерия Тодоровского. Этим фильмом о мечте, красоте и балете закрываются Дни русской культуры в Латвии.

Фильм "Большой" (Россия). 2017 год. Драма

9 июня в 19:00. 132 минут.

Режиссёр Валерий Тодоровский

В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Маргарита Симонова, Николя Ля Риш.

Впервые на исторической сцене этого легендарного театра был снят фильм, о котором даже профессиональные танцовщики говорят: "Так все здесь и происходит, это настоящий балет". В мировом кинематографе можно вспомнить считаные картины на сюжеты, связанные с балетом. В отечественном кино их почти не было, в постсоветской России не снято ни одной. Новый фильм Валерия Тодоровского "Большой" фактически открывает мир балета для киноэкрана.

Лента повествует о начинающих балеринах, которые сражаются за право выйти на всемирно известную сцену. В отличие от мирового хита "Черный лебедь", где балерин изображали кинозвезды Натали Портман и Мила Кунис, Тодоровский отдал ключевые роли настоящим балетным профи. В частности, главную героиню Юлю Ольшанскую сыграла прима Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова.

Алиса Фрейндлих, сыгравшая преподавательницу Юли, вспоминает: "За время, прошедшее с нашей первой работы - "Подмосковных вечеров" (1994), имя Тодоровского ознаменовалось таким количеством замечательных фильмов, что даже если бы я была в полубессознательном состоянии, я бы, наверное, отбросила все болезни и занятости и побежала бы… Мне понравилась история. И понравилась роль. Тетка моя (Белецкая) жесткая, острая - это всегда интересно. Кроме того, балет - давняя моя страсть. Я балетоманка, бегала в детстве в Мариинский театр".

Foto: Алиса Фрейндлих

"Валерий Петрович говорил, что в Белецкой нужна дисциплинарно очень жесткая женщина, которая может себе позволить и стукнуть, и ущипнуть… Она должна быть железная, когда она учит. И должна иметь достаточно добра и понимания, чтобы испытывать сострадание к ученице. Достоевский по этому поводу говорил: "Что такое душа человеческая? Это постоянная борьба бога с дьяволом". Ну, стало быть, добра со злом. Вот на этом скрещении противоположностей мне и хотелось сделать характер", - говорит Фрейндлих.

Интересные факты о фильме "Большой":

- Впервые в стенах Большого театра прошла премьера фильма.

- На съемках были использованы более 500 костюмов.

- В фильме снялись более 70-ти профессиональных артистов балета, а также новые звезды.

- Одну из ролей сыграл известный французский артист балета, хореограф Николя Ле Риш.

- Постановкой танцев занимался хореограф Олег Глушков, работавший с Тодоровским в фильме "Стиляги" и сериале "Оттепель".

Фото - пресс-служба Дома Москвы.