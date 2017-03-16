В Доме Москвы - премьерный показ фильма Андрея Кончаловского "Рай"

25 и 26 марта в Риге в Доме Москвы состоится премьерный показ фильма "Рай" известного российского режиссера Андрея Кончаловского, снятый в 2016 году и получивший награды престижных кинофестивалей.

Фильм "Рай" (2016 год). Россия, Германия.

25 марта - в 17:00

26 марта - в 14:00

Режиссер: Андрей Кончаловский

Сценарий: Андрей Кончаловский и Елена Киселёва

Актеры: Юлия Высоцкая, Кристиан Клаус, Филипп Дюкен, Виктор Сухоруков, Питер Курт

Продолжительность - 135 минут

"Рай" Андрея Кончаловского получился даже не драмой и не документальным кино. Это исповедь, разговор тет-а-тет, который происходит между главными героями и зрителем. Настолько чувственный и интимный, что даже и не вспомнишь, было ли когда-нибудь в истории кино нечто подобное.

Картина раскрывает судьбы трех людей, совершенно разных, по-сути, не имеющих ничего общего. Ольга - русская аристократка, участница французского Сопротивления, Жуль - француз, любящий семью, ставший преданным нацистам и Хельмут, наследник благородной немецкой семьи, чистокровный ариец, достигший высокого поста в СС, но, по-ходу фильма, окончательно запутавшийся в собственных моральных убеждениях.

Foto: Рай

Под влиянием войны люди перестают быть людьми, они живут инстинктами, пытаясь выжить и оправдать свои действия, не желая мириться с ужасами происходящего. Таким образом, каждый из героев принимает важное решение, основанное на их личном восприятии того, что они считают правильным. И предстают перед зрителем, рассказывая ему о мотиве своего выбора. Искренне, будто сидят совершенно нагие, незащищенные и открытые. От такого зрелища замирает сердце, даже когда выйдя из кинозала, через какое-то время, вспоминаешь эти монологи.

"Мой фильм — это размышление о двадцатом веке, полном иллюзий, превратившихся в ничто. Это фильм об опасности риторики ненависти и о том, что только сила любви может победить Зло", - отметил Андрей Кончаловский.

Фильм "Рай" - лауреат Венецианского и других престижных кинофестивалей, лауреат премии "Золотой Орёл" - три награды :"Лучший фильм", "Лучший режиссёр", " Лучшая актриса", номинант на премию "Оскар".

Билеты можно приобрести в кассе Дома Москвы и сети Billešu Serviss.