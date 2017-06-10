30 июня в Риге в "Доме Москвы" состоится мировая премьера российского фильма "Холодное танго". Начало сеанса - 19:00.

"Холодное танго" - российская военная драма Павла Чурсина, основанная на повести Эфраима Севелы "Продай свою мать", повествующей о любви еврейского мальчика к литовке во время войны с немцами. Фильм открывал российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи.

Это история одного романа. Любовный треугольник. Он, Она и Двадцатый век-волкодав. Любовь, надорванная ненавистью. Ненависть, пророщенная любовью.История предательств, прощений, жертв. Сломанных судеб. Кровоточащих связей. История длиной в войну. Длиной в страну, отбивающуюся от врагов и поедающую собственных мечтающих о счастье детей.

В романе и в фильме отношения взрослых: Лаймы (Юлия Пересильд), дочери "угольщика", прирабатывающего в зондеркоманде и Макса (Риналь Мухаметов), прирученного советской властью, ставшего опером, вылавливающим "лесных братьев" — напоминают скверный квест: найди любовь там, где человеческие отношения превратились в пепел.

Макс и Лайма - не идеальные Ромео и Джульетта, они способны на обман, на предательство: слаб человек, но они из последних сил пытаются сохранить главное, что промелькнуло, поманило сверкающими надеждами — их любовь. И свет во тьме светит. Метафорой мучительного романа становится танго. Танго — не просто страсть, близость, но борьба противоположностей, освобождение от одиночества. Лайма Юлии Пересильд в алом платье, с алыми губами — вне сомнений, женщина-рок, женщина-беда, фам-фаталь.

За верно выбранную интонацию критики и зрители благодарили не только режиссера, но и Юлию Пересильд, блестяще сыгравшую главную женскую роль. Чухрай говорит, что у него не было сомнений, что именно она должна исполнить эту партию, а вот сама актриса долго не была уверена в этом. "Пробы шли восемь месяцев, и Павел Григорьевич (Чухрай) постоянно мне говорил: "Хорошая ты, но не литовка!" — шутя рассказала актриса.

Да Юлия и сама понимала, что очень далека от образа, который ей предстояло воплотить на экране: "Я видела фотореференсы, сравнивала женщин на снимках с собой и удивлялась. Это были женщины модельной внешности, с какими-то изломанными руками, со мной не имеющие ничего общего, такой сплошной нуар. Так что пришлось за два месяца до начала съемок как-то менять психофизику, включаться в процесс".

"Холодное танго" — попытка сквозь призму одного романа рассказать историю поколения. Отношений своих/чужих. Режиссёр размышляет о заложниках социального передела мира, жертвах репрессивной машины, пережевывающей людей: мертвых и живых. О неискоренимой вражде, проистекающей из недоверия всех ко всем.

Чухрай не обличает, вглядывается во время, искореженное войной внешней и внутренней. И героев у него играют яркие, современные актеры. Для него нет срока давности у моральных вопросов. Как нет срока давности у способности человека к компромиссу. Все дело в масштабах компромисса, способного превратиться не только в предательство близкого, но в преступление против человечности.

Автор ведет повествование о событиях более чем полувековой давности из сегодняшнего дня. Приговоров — ни оправдательных, ни обвинительных — Чухрай своий героям не выносит, он всех их любит.

Фото - пресс-служба Дома Москвы.