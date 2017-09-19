В Доме Москвы состоится премьера фильма Алексея Учителя "Матильда"

27 и 30 октября в Риге в Доме Москвы будет показан фильм "Матильда". Фильм российского режиссера Алексея Учителя еще до своей мировой премьеры вызвал большой резонанс и полярные мнения в обществе, а также среди деятелей искусства, кино и политиков.

Фильм "МАТИЛЬДА" (2017 год, Россия). Драма, триллер

Дом Москвы. 27 и 30 октября (начало - 19.00)





Режиссёр: Алексей Учитель



В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой.

...В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров - там, где бьется сердце вечной России...

Foto: Матильда

В разработке сценария принимали участие более десяти сценаристов, среди которых были американский и французский. Однако в итоге автором стал писатель Александр Терехов, успешно работающий в жанре мокументари, лауреат премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер".

Съёмки проходили в Мариинском театре, в Екатерининском, Александровском, Юсуповском и Елагиноостровском дворцах. Для фильма были построены декорации Успенского собора, Дворца на Речном понтоне и интерьеры вагонов Императорского железнодорожного состава. На создание костюмов было потрачено свыше 17 тонн ткани, а суммарно было изготовлено 5000 нарядов.

Музыку композитора Марко Белтрами для фильма записал расширенный состав Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

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Фильм Алексея Учителя "Матильда" является качественной кинокартиной, которая не содержит кощунственных сцен и не дискредитирует образ последнего российского императора. Такое мнение высказали агентству ТАСС известные кинодеятели, успевшие ознакомиться с картиной.

"Я видела фильм, и никаких кощунств в нем нет, это очень достойное кино, и вся эта паника не нужна, нужно успокоить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, дать посмотреть ей фильм. Надо лично ознакомиться с фильмом, чтобы понять, что Алексей Учитель снял очень хороший зрительский фильм с прекрасными актерами", - сказала агентству ТАСС актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова.

По мнению Чуриковой, фильм не только не компрометирует Николая II, но, наоборот, раскрывает его душевные качества. "История в фильме рассказывает о его молодости, когда люди склонны влюбляться, и эти чувства не компрометируют Николая II никак. Никакой дискредитации образа царя нет. Напротив, фильм, как ни странно, подчеркивает его нравственность, чистоту, способность на глубокое чувство", - считает Чурикова.

Актриса добавила, что в молодые годы царь показан удивительным и чистым человеком: "Там, где его коронуют, очень тонко и правильно создана атмосфера, возникает весь этот мир царской семьи. На меня картина произвела очень хорошее впечатление".

С Инной Чуриковой согласен режиссер и продюсер Сергей Сельянов, который также стал одним из первых зрителей. "Это хорошая, качественная, досконально сделанная картина, однако это не единственное, что важно. Даже если бы фильм был плохим, на людей же не надо за это нападать", - сказал он.

По его словам, правоохранительные органы России сохраняют олимпийское спокойствие по этому поводу. "Государство должно заниматься безопасностью граждан и регулированием всякого рода, ведь то чистый экстремизм", - заключил режиссер.

Foto: Матильда

Кадры из фильма "Матильда" (пресс-служба Дома Москвы).