Зрителей ждут неожиданные пародии, номера из телевизионного проекта Первого канала "Точь-в-точь", юмористические сюжеты и музыкальные номера. Максим Галкин — один из немногих артистов, каждый раз представляющий на концертах обновленную программу.

Концерты Максима Галкина нельзя причислить к какому-то одному жанру. В них сочетаются пародии и песни, искрометный юмор и душевная беседа. Когда артист появляется на сцене, в зале возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, публика знает многие его монологи наизусть, но готова слушать их вновь.

Максим Галкин утверждает, что пародировать ему разрешено любых персонажей из мира культуры, политики и других сфер. В своих пародиях он "попадает в точку", подмечая самые характерные особенности поведения, интонации голоса, мимику своих героев.

Приходите 2 августа в к/з "Дзинтари" на концерт Максима Галкина, чтобы провести вечер в обществе талантливого артиста и зарядиться позитивной энергией. Начало - 19:30.