12 августа в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" в зале "Дзинтари" состоится концерт ансамбля из Италии Klezmerata Fiorentina, творчество которого является симбиозом клезмерской, балканской и итальянской музыки.

Klezmerata Fiorentina - это четвёрка музыкантов-виртуозов из флорентийского оркестра оперной и симфонической музыки Orchestra del Maggio Musicale: Игорь Полесицкий (скрипка), Рикардо Крочилла (кларнет), Франческо Фурланич (аккордеон) и Рикардо Донати (контрабас).

Основанный в 1928 году симфонический оркестр Maggio Musicale Fiorentino завоевал репутацию одного из лидеров мирового оркестрового движения - множество записей, выполненных оркестром, отмечены авторитетными международными премиями, в числе которых и Grammy.

Среди самых ярких событий последних сезонов оркестра можно назвать третий тур по Японии и европейское турне, включавшее выступления в Варшаве, венском Музикферайне, в концертных залах Франкфурта и Баден-Бадена. Все они прошли под руководством Зубина Меты - почетного дирижера оркестра, который в свою очередь является давним поклонником ансамбля Klezmerata Fiorentina.

"Каждый раз, когда я их слышу, я не знаю, смеяться или плакать, потому что они играют для того, чтобы смеяться и плакать. Я рекомендую их повсеместно, ибо это не только прекрасное развлечение, но и блестящая игра", - говорит о Klezmerata Fiorentina Зубин Мета.

Впервые ансамбль услышат в Латвии благодаря рекомендации знаменитого камерного оркестра "Виртуозы Москвы", блестяще выступившего на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в прошлом году.

Напомним, этим летом фестиваль пройдет с 9-13 августа в концертном зале Дзинтари.

Билеты доступны в кассах Biļešu Paradīze.