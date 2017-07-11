Klezmerata Fiorentina - это четвёрка музыкантов-виртуозов из флорентийского оркестра оперной и симфонической музыки Orchestra del Maggio Musicale: Игорь Полесицкий (скрипка), Рикардо Крочилла (кларнет), Франческо Фурланич (аккордеон) и Рикардо Донати (контрабас).
Основанный в 1928 году симфонический оркестр Maggio Musicale Fiorentino завоевал репутацию одного из лидеров мирового оркестрового движения - множество записей, выполненных оркестром, отмечены авторитетными международными премиями, в числе которых и Grammy.
Среди самых ярких событий последних сезонов оркестра можно назвать третий тур по Японии и европейское турне, включавшее выступления в Варшаве, венском Музикферайне, в концертных залах Франкфурта и Баден-Бадена. Все они прошли под руководством Зубина Меты - почетного дирижера оркестра, который в свою очередь является давним поклонником ансамбля Klezmerata Fiorentina.
"Каждый раз, когда я их слышу, я не знаю, смеяться или плакать, потому что они играют для того, чтобы смеяться и плакать. Я рекомендую их повсеместно, ибо это не только прекрасное развлечение, но и блестящая игра", - говорит о Klezmerata Fiorentina Зубин Мета.
Впервые ансамбль услышат в Латвии благодаря рекомендации знаменитого камерного оркестра "Виртуозы Москвы", блестяще выступившего на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в прошлом году.
Напомним, этим летом фестиваль пройдет с 9-13 августа в концертном зале Дзинтари.
Билеты доступны в кассах Biļešu Paradīze.