21 августа в юрмальском концертном зале "Дзинтари" с программой "Ю.М.О.Р." выступит российский дуэт "Новые русские бабки".

На своих концертах героини не просто до упаду публику уморительными сценками и музыкальными номерами. Они становятся примером позитивного отношения к жизни. Примером людей, которые умеют с юмором относиться к трудностям и проблемам жизни.

"Новые русские бабки" Матрена (Сергей Чванов) и Цветочек (Игорь Касилов) - юмористы, актеры и режиссеры. Им удается удержаться от пошлости и покорять сердца публики тонким юмором и иронией и шутками, которые будут понятны каждому.

"Новые Русские Бабки" будут веселить всех пришедших анекдотами, пародиями, песнями и танцами. Вас ждут лучшие номера от талантливых артистов, которые заслужили признание миллионов поклонников юмористического жанра.