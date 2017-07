27 июля легендарная британская группа Smokie выступит в юрмальском концертном зале "Дзинтари". В предыдущий раз группа приезжала в Латвию летом позапрошлого года: в июне 2015-го она дала концерт в к/з "Дзинтари" по случаю своего юбилея - "50 Years In Rock".

Первоначально названная "The Yen", затем "The Sphynx", и позднее "Essence", группа Smokie была создана после встречи в октябре 1963 Рона Келли и Алана Силсона в музыкальном магазине Мура в Брэдфорде. Через два дня к ним присоединился Крис Норман, но они репетировали целый год, проведя его в поисках подходящего бас-гитариста, и только в начале 1965, с приходом Терри Аттли, состав был укомплектован полностью, и в феврале группа дала свой первый концерт в школе Биркеншоу.

Smokie потребовалось еще десять лет, чтобы подняться на вершину музыкального Олимпа. За свою карьеру группа собрала внушительную коллекцию серебряных, золотых и платиновых дисков за разошедшиеся миллионными тиражами по всему миру альбомы. B феврале 2015 года исполнилось ровно полвека со дня первого концертa Smokie.

40 лет назад их сингл "Lay Back In The Arms Of Someone" взорвал хит-парады и занял первые места чартов почти всех европейских стран. История их успеха стала феноменом 70-х, но и по сей день группа по-прежнему активно гастролирует.

Отправляясь в концертные турне, Smokie продолжают исполнять, ставшие уже классикой, такие композиции, как "Living Next Door to Alice", "Oh, Carol", "Needles and Pins", "Don't Play Your Rock 'N' Roll To Me", "Mexican Girl" и другие.

Прошло четыре десятилетия, но для хорошей музыки нет срока давности. Огоньки зажигалок, раскачивающихся в такт любимых мелодий, сменили светящиеся экраны телефонов, но миллионы поклонников по всему миру по-прежнему стремятся окунуться в неповторимую атмосферу праздника из песен Smokie.

Концерт Smokie в к/з "Дзинтари" состоится 27 июля, начало - 19.30.