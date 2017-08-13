22 августа в юрмальском зале "Дзинтари" с концертом "Пьяццолла – гала" выступит один из лучших камерных оркестров мира - российский Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Оркестр "Виртуозы Москвы" отличает от других камерных оркестров, прежде всего, безупречная, виртуозная игра музыкантов, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, не формальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм и любовь, как к исполняемым произведениям, так и к пришедшей на концерт публике. Для нас, как говорит Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа – искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, "смывает пыль повседневности с души".

На концерте в "Дзинтари" прозвучит музыка Астора Пьяццоллы — музыка любви, страсти и печали. Музыка невероятно лиричная, стремительная, яркая, окутанная тайнами. В каждом выступлении "Виртуозам Москвы" удаётся главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, возбудить в нём желание ещё раз прийти на концерт.

В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков обратился к музыкантам первого состава "Виртуозов Москвы" со словами: "Мы собрались, чтобы любить людей и любить друг друга".

Принципы существования легендарного товарищества музыкантов остаются незыблемыми и сегодня. Звёздный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших симфонических и камерных оркестров столицы, в котором выступали участники квартета им. Бородина: Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов всероссийских и международных конкурсов. И всегда на первом месте по значимости были и остаются не только профессиональность и мастерство, но и человеческие качества людей, высокая этика отношений.

Бессменным художественным руководителем, главным дирижёром и солистом камерного оркестра "Виртуозы Москвы" с момента его создания является выдающийся скрипач, дирижёр, меценат, видный общественный деятель – Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову и его многолетней и кропотливой работе с оркестром, "Виртуозы Москвы", безусловно, входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию и высочайшую репутацию, которая завоёвывалась годами упорного и созидательного творческого труда.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.