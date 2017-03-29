30 марта в галерее Figaro Art откроется выставка "Мир музыки, движения и танца", где будут представлены работы художников Григория и Елены Лалаян.

Григорий Лалаян родом из Баку. С 1979 года живет в Риге, имеет за плечами многочисленные персональные выставки, в том числе в Норвегии. Но в Риге Григорий выставляет свои работы впервые. На выставке он представит 13 живописных полотен, выполненных в экспрессивной манере.

Елена Лалаян училась живописи в московском институте искусств. Несколько лет назад увлеклась изготовлением авторских кукол. На своей первой выставке Елена познакомит зрителя с тремя декоративными объемными картинами и куклами, пять из которых шарнирные, а три – станичные.

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Выставка продлится до 8 апреля.