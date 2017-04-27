28 июля на сцене "Арена Рига" выступит один из ведущих гитаристов современного джаза, трёхкратный обладатель Grammy - американец Джон Скофилд. В этом году Скофилд получил две награды Грэмми - за альбом джазовых версий кантри-классики и за лучшее джазовое соло.

Джон Скофилд родился в глубинке американского Среднего Запада, в штате Огайо, в Коннектикуте. Он не закончил учебу в музыкальном колледже Беркли, но благодаря своему таланту, достиг успехов в музыке и стал обладателем многих мировых наград.

Поворотным событием в музыкальной жизни Скофилда стало его участие в сборном концерте в Крнеги Холле, где он играл в группе, возглавляемой саксофонистом Джерри Маллиганом и тромпетистом Четом Бэйкером. Это привело к иной стилистической направленности, когда Скофилд вошел в состав джаз-роковой группы музыканта Джорджа Дюка и барабанщика Билли Гобэма.

Позже Джон Скофилд выпускает такие знаковые музыкальные работы, как "Blue Matter" (1986), "Loud Jazz" (1987), "Flat Out" (1988). А в 1989 году начинается сотрудничество Джона с одним из топовых джазовых лейблов – Blue Note. В 1993 году он выпускает альбом, который как слушателями, так и критиками признается лучшим в дискографии Скофилда – "Hand Jive". Диск был записан при участии великолепного саксофониста Эдди Харриса.

Джон Скофилд проявляет себя как разноплановый музыкант, в Риге он предоствит вниманию музыку как в духе современного мейнстрим-джаза, так и в актуальных фьюжн-направлениях.

27 и 28 июля в Риге пройдет ежегодный джазовый фестиваль - World Jazz Festival. Продолжая традиции, в этом году в течение двух дней пройдут три грандиозных концерта.

27 июля на Домской площади где пройдет открытие фестиваля и бесплатный концерт, который уже три года собирает рижан и гостей города. Вечером 27 июля состоится концерт в Splendid Palace, а 28 июля в "Арена Рига" пройдет закрытие фестиваля, где выступит звезда джаза Джон Скофилд и итальянский соул-певец Марио Бионди.

Фото - пресс-служба организаторов фестиваля.