27 октября в клубе Melnā Piektdiena пройдет первый InnerFade Drum’n’Bass Fest. Особым гостем в этот раз станет диджей The Qemists из Великобритании при поддержке эстонцев - Digital Digital & DJ Zayatc.

В фестивале примут участие не только зарубежные артисты, но с Drum’n’Bass программой Латвию представят DJ Sairam [Vinyl set], Jeramy Hollow и Puffin B2B Urbanstep.

У The Qemists три успешных альбома и совместные работы с такими музыкантами, как Майк Паттон (Faith No More, Mr. Bungle), Enter Shikari, Hacktivist, Crossfaith, Ghetts и другими. Коллектив отправлялся в турне с KoЯn, Enter Shikari, Crossfaith и Skindred.

Композиции The Qemists звучат во многих видео-играх: Need For Speed: Undercover, NFS: Shift, NFS Rivals и других, а также в фильмах Jumper, The Fifth Estate, Blitz и др.

Билеты можно приобрести на сайте www.ticketshop.lv.