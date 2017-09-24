С 27 по 30 сентября в Риге пройдет фестиваль стрит-арта Mūra Lāde. Фестиваль организует Культурный центр Канепес, который станет и местом проведения, и своеобразным "холстом" для художников.

В столице много пустых, заброшенных зданий, брандмауэров, которые сейчас выглядят мрачными и оставляют депрессивные впечатления, и, по мнению организаторов, городская среда только выиграет от использования художественного потенциала этих поверхностей.

В 2014 году в Риге прошел первый и пока единственный фестиваль уличного искусства Blank Canvas, когда в городе было создано восемь широкоформатных работ. На этот раз культурный центр Канепес отдаст свои стены и двор в руки художников, а работы после окончания фестиваля там и останутся.

Тема фестиваля этого года – воображаемые отношения (imaginary relationships). В рамках фестиваля 9 художников обыграют эту тему, придумав небывалые сюжеты: что было бы, если пенсионеры были хип-хоп звездами или если бы страной руководили художники, или если бы у котов было право голоса?

Во внутреннем дворе Культурного центра Канепес будет создана творческая работа площадью 50 квадратных метров, которую создаст Алексей Гордин. Алексей – российский художник, живущий между Таллином и Хельсинки, с 2010 года активно участвующий в художественных выставках. Его работы включены в Музей современного искусства "Киасма", художественном музее Тарту, а также многие частные коллекции в в Эстонии, России и Европе.

Восемь "слепых окон" Культурного центра Канепес, каждое 2 квадратных метра величиной, будут разрисовывать художники из Балтии: Рейнис Петерсонс, Артур Коршс, Томс Гринбергс, Инга Бермака, Пулис Лиепа, Лаура Айзпориете и Айгар Опинцанс из Латвии и художница из Эстонии Лиса Крусмаги.

Также во время фестиваля пройдет интерактивная акция рисования вместе с художником Сандрисом Яундземсом, в которой каждый может принять участие.

Планируется, что все работы будут завершены 30 сентября к 18:00, когда пройдет их торжественная презентация. В завершение фестиваля в 19:00 выступит группа из Литвы Dee&Kamy.