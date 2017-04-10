Начало апреля — это время, когда весь мир начинают наполнять хэштеги #intljazzday или International Jazz Day — начатая в 2011 году традиция праздновать джаз на международном уровне распространилась по земному шару быстро (и так же быстро вне его: День джаза отмечали и на Международной космической станции на расстоянии более 300 км от нашей планеты). В 2014 году эту традицию переняла и Латвия, и в этом году, официально признанная участником праздника UNESCO, отпразднует День джаза уже в четвертый раз.

Мероприятия в этом году будут на любой вкус: 20 концертов и джем-сешнов пройдут в Риге, Даугавпилсе, Цесисе, Сигулде, Унгурмуиже, Тукумсе, Лиепае и Лондоне. Полная программа мероприятий будет объявлена 18 апреля.

Международный день джаза проводится с целью показать разнообразие джаза в стране, а также дать музыкантам возможность проявить себя на международной арене. В 2014 году этот праздник впервые прошел в Риге и Валмиере с 17 концертами и 142 музыкантами, и в 2015 году повторился 28 концертами в шести городах страны и посольстве ЛР в Лондоне. В 2016 году Международный день джаза прошел в Латвии в третий раз, отметив этот праздник 30 событиями в пяти городах Латвии.