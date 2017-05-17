16-17 июня в Кекавском районе впервые после семилетнего перерыва состоится фестиваль тяжёлой музыки Metalshow. Среди хэдлайнеров такие коллективы как Arkona, Amatory, Swallow The Sun и Stoned Jesus.

Открывая летний фестивальный сезон 2017-го года в Латвии, Metalshow традиционно сохранит свою эклектичность, вобрав в свой состав практически весь спектр существующих стилей метал-музыки.

Среди заявленных групп стоить отметить российскую folk/black/pagan формацию Arkona, которая представит специальное шоу на свой 15-летний юбилей. Также хэдлайнерами фестиваля представлены финны Swallow The Sun исполняющие death/doom метал.

Эклектичность фестиваля подтверждает участие nu metal/metalcore коллектива Amatory. Amatory - метал-группа, образованная в 2001 году в Санкт-Петербурге, но начавшая свою карьеру еще в 1998 году. На 2016 год выпущено шесть полноформатных альбомов + EP-альбомы.

Выступление грандов латвийского post metal - Soundarcade, станет первым после двухлетнего перерыва.

Stoned Jesus – это украинские мастера stoner/doom/psychodelic , известные своими взрывными живыми выступлениями, впервые сыграют в Латвии на фестивале после своих аншлаговых концертов в рижских клубах.

Определенный музыкальный колорит мероприятию добавят японцы Survive и финны Dead Shape Figure. Sanctimony считаются законодателями стиля death’n’roll и едва ли нуждаются в представлении. Одна из лучших концертных групп латвийской метал-сцены, что было неоднократно подтверждено на вручении премии Latvian Metal Awards. Preternatural - первое фестивальное выступление отечественных адептов мелодичного death/black metal в обновлённом составе. Дум-готик металлисты Heaven Grey, вернувшись из концертного тура по Европе, на фестивале представят программу из нового альбома Manuscriptum.

Стоит отметить и участие других отечественных коллективов, таких как Urskumug, Oghre, Varang Nord, Oceanpath, Mayla, Pulse of Nebulae и многих других.

Основанный в 2005 году, фестиваль Metalshow Open Air быстро вырос до уровня одного из ведущих в своей музыкальной нише в странах Балтии. В списках хэдлайнеров в разные годы его существования числились такие группы как Cradle Of Filth, Exploited, Napalm Death, Pain, Caliban и десятки других.

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