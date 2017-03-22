С 1 по 8 апреля в Латвии пройдут гастроли мастера пантомимы из Барселоны Карлоса Мартинеса. Он представит две программы – "Время праздновать" и "Мир магической тишины". Представления можно будет увидеть в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Екабпилсе, Море, Марупе.

Карлос выходит на сцену один - без других актеров, реквизита и сценографии. Не говоря ни слова, он увлекает зрителя, доказывая, что пантомима - живой и современный вид искусства и общения.

"В начале моей профессиональной карьеры, многие были настроены довольно скептически, утверждая, что пантомима старомодна и у нее нет будущего. Это меня побудило реформировать традиционное представление о пантомиме, усовершенствовать технику и развить поэтичность", - говорит Карлос Мартинес.

В программу "Время праздновать" включены наиболее характерные этюды артиста. Вторую программу - "Мир магической тишины" - Мартинес подготовил специально для латвийских зрителей.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze.