В Латвийском театре кукол режиссер Дмитрий Петренко ставит спектакль по рассказу Антона Чехова "Каштанка", предназначенный детям школьного возраста и взрослым. Премьера ожидается 22 января в Малом зале.

Каштанка - собака. По словам автора повести, самая обыкновенная собака, какую можно себе представить. Этакой простой наружности, небольшого размера. Только глаза у этой собаки были особенные. Каштанка жила вместе с Хозяином, пока не потерялась. Она попала к новому Хозяину, и началась новая жизнь – красивая, богатая впечатлениями, можно даже сказать яркая. Но всё-таки во снах она по-прежнему видела своего Хозяина и тосковала по нему, по своему дому.

Рассказ о маленькой остроносой рыжей собачке входит в список классики русской детской литературы, однако режиссера Дмитрия Петренко заинтересовал важный философский аспект этой работы – уловить чувство настоящего Дома.

"У каждого из нас есть Дом. Часто только это не то место, в котором мы живем, но место и время, по которому мы тоскуем. Это может быть довольно необъяснимое и чаще всего даже непонятное для других чувство – как вообще можно тосковать по чему-то такому. Но только мы одни знаем, почему хотим оказаться там, где оказаться чаще всего уже невозможно. Это будет спектакль о том, как сильно каждый из нас хочет оказаться Дома".

История, которую увидят зрители, рассказывается без слов, в спектакле используются куклы разной величины, созданные по подобию актеров, световые объекты, анимация, музыка, звуки и движения. В свою творческую команду Дмитрий Петренко пригласил художника Лиене Мацкус, композитора AnnoMimicus, аниматора Лизетту Упите, хореографа Модриса Опелта, а также актеров – Санту Диджус, Микелиса Жиделюнса и Анрия Сирмайса.

Ближайшие спектакли - 22 января и 2 февраля. Билеты продаются в сети Bilešu paradīze и в кассе театра кукол.