В марте в Латвии на гастролях вновь побывает популярное детское шоу "Фиксики". В этот раз в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе и Елгаве будет показана премьера нового шоу "Фиксики играют в цирк".

"Фиксики играют в цирк" - это новая программа и сценография. Впечатляющие декорации с эффектом дополненной реальности, с использованием радиоуправляемых моделей и видео-проекции на всю ширину сцены.

В основе шоу - захватывающая история о тот, как ДимДимыч, увлекшись игрой на своем телефоне, "потерял" голову и оказывается внутри компьютерной игры. Вместе с ним туда попадают его друзья - фиксики и зрители. Магистр компьютерной магии Гипнозио Фон Глюк - создатель вредных и бессмысленных компьютерных игр - заманил всех в компьютерную игру, из которой нет выхода, да к тому же похитил Нолика.

ДимДимычу и фиксикам предстоит найти выход из виртуального пространства, сразиться с героями компьютерных игр, спасти Нолика, а злую компьютерную игру сделать доброй, полезной и развивающей. В этом ему помогут его верные друзья Симка и Файер, а также зрители Фикси-шоу.

В Фикси-цирке зрителей ждет много сюрпризов, игр, песен, радости и веселья. Как всегда представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами.

12 марта фикси-шоу пройдет в Риге (Дом конгрессов в 12.00), 13 марта - в Даугавпилсе, 14 марта - в Резекне, 20 марта - в Вентспилсе, 21 марта - в Елгаве.

Фото - пресс-служба организаторов.