Григорий Лепс, в отличие от многих популярных исполнителей, превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту и слово весь свой талант, темперамент, силу и нежность.

Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий. Именно поэтому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ - песен и клипов, а все концерты проходят с аншлагами.

Слушая Лепса, зрители не просто забывают о своих горестях и проблемах, они заряжаются энергией артиста и возрождаются к жизни, любви и творчеству.