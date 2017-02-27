В марте в Доме Москвы - три российские кинопремьеры

С 4 по 9 марта в Риге на большом экране Дома Москвы будут демонстрироваться три российские кинопремьеры - фильм режиссера Фёдора Бондарчука "Притяжение", фильм "Всё о мужчинах" и фильм режиссёра Николая Досталя "Монах и бес", получивший престижную премию "Золотой Орёл".

Фильм "Притяжение". 4 марта (в 15:00). 2017 год

Режиссёр Фёдор Бондарчук

В ролях: Олег Меньшиков, Александр Петров, Ирина Старшенбаум и другие.

132 мин.

Фантастический фильм стал лидером российского проката. Ещё до начала съемок со всех членов съемочной группы без исключения была взята подписка о неразглашении. Кроме того, впервые в российком кинематографе на самой съемочной площадке нельзя было пользоваться мобильными телефонами, а камеры на них были заклеены специальными непрозрачными наклейками.

Foto: Притяжение

...Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми "гостями". В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…

Фильм "Всё о мужчинах". 7 марта (18:30). 2016 год

Режиссеры:Михаил Жерневский, Леонид Марголин

В ролях Дмитрий Нагиев, Анна Хилькевич, Игорь Верник, Сергей Белоголовцев и другие.

75 мин

...Три истории о мужчинах, которые сталкиваются со сложными жизненными проблемами. Эдик, которому 49 лет, встречается с девушкой Валей, которая чуть ли не вдвое младше него, что вызывает проблемы, как в общении с ее сверстниками, так и с его друзьями. Грант Авакян отправляется в Москву, чтобы повидаться с сыном Михаилом, которого не видел уже два года, с тех пор, как тот стал известным Stand-up комиком, у которого теперь не остается времени на родителей. А друзья-коллеги Андрей и Максимыч пытаются придумать способ, чтобы уговорить своих жен заняться сексом вчетвером, что оказывается весьма непросто.

Foto: Sputnik/Scanpix

Герой Дмитрия Нагиева душевно и органично вписывается как в современные будни, так и в канву повествования. Его перлы, как и перлы именитых квнщиков и девушек из известной передачи, которую раньше вел Дмитрий Хрусталев — все попадает в цель! Тема отцов и детей обыграна замечательно Отличные шутки над взрослым поколением, не обидные, смешные и приятные, и мораль для молодого поколения — все на своем месте...

Фильм "Монах и бес". 9 марта (в 18:30). 2016 год

Комедия

Режиссёр Николай Досталь

В ролях: Роман Мадянов,Тимофей Трибунцев, Георгий Фетисов, и другие.

113 мин.

"Монах и бес" - кино о природе святости и веры. За эту природу, по Досталю, отвечают не столько земные религиозные институты вроде церкви и монастырей, сколько конкретные люди, которым при случае и беса перевоспитать не то чтобы невыполнимая задача.

Сильный сценарий, хорошая режиссура, отличные актёрские работы. В кинокартине есть и философский подтекст, и несколько мощных посылов, и десяток цитат, которые могут стать афоризмами. И даже приличная порция открытых и завуалированных колкостей в адрес вечных проблем России, где не только дураки и дороги. Местами комедия, местами драма, местами трагедия.

Foto: Монах и бес

...Злоключения в далеком монастыре, где схлестнулись местный настоятель и пришлый монах-чудотворец, подарили сплошь улыбки и удовольствие от диалогов да исконной, где-то былинной Руси. В первой половине фильма было полное ощущение экранизации произведения Гоголя. Колорит православной церкви николаевских времен растекается елеем по сознанию). Каждая сцена просто пахнет той эпохой, сочна, свежа и смешна.

Иван, Семенов сын, настоятель, архиепископ, монахи, бес—персонажи один ярче другого Светлое, легкое кино непривычного жанра...

Фото - пресс-служба Дома Москвы.