С 7 по 16 марта в Риге пройдут ставшие уже традиционными Дни Казиника. Программа дней каждый год пополняется новыми мероприятиями. В этом году это международный конкурс инструменталистов и вокалистов "Восходящие Звезды 2017", несколько концертов с участием Михаила Светлова, Андрея Чистякова, Дайниса Медяникса, Станислава Соловьева, ночная мистерия "Безумные гении" и другие события.

Главным событием Дней Казиника станет Международный конкурс "Восходящие Звезды 2017", который собирает талантливых вокалистов и музыкантов из Латвии и других стран. Конкурсные туры пройдут 9-11 марта в Реформаторской церкви. К участию приглашаются дети и молодежь до 30 лет, солисты и группы в номинациях классическая музыка и академический вокал. Регистрация участников уже идет на сайте конкурса. Победители и лучшие конкурсанты получают шанс участия в мероприятиях Михаила Казиника за пределами Латвии, возможность участия в больших музыкальных проектах фонда Владимира Спивакова. Жюри представляют известные музыканты и деятели культуры: Михаил Светлов (бас, Нью-Йорк, США), Станислав Соловьев (ф-но, Санкт-Петербург, Россия), Дайнис Калнс (основатель и президент оперного фестиваля в Сигулде, Латвия), Андрей Чистяков (скрипка, Москва, Россия), Илья Райхлин (ф-но, Израиль), Борис Аврамец (историк музыки, Латвия) и Ата Светлова (арфа, США).

Михаил Казиник всегда готовит для Риги особенные концерты. В этот раз зрителей ждут три встречи.

7 марта в Малой Гильди состоится концерт "Ваш Сергей Рахманинов". Поет солист Метрополитен Опера и Большого Театра, номинант премии Грэмми, лауреат международных конкурсов Михаил Светлов, бас (США), аккомпанирует лауреат конкурса им. Чайковского Станислав Соловьев, фортепиано (Россия). Станислав также исполнит прелюдии Рахманинова. Программа концерта ''Ваш Сергей Рахманинов'' составлена из известных и редко исполняемых романсов великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Вступительное слово Михаила Казиника.

11 марта в Реформаторской церкви в концерте "Из Зальцбурга в Париж" выступят Дайнис Медяникс, скрипка (Латвия-Германия) и Станислав Соловьёв, фортепиано (Россия). В концерте будут звучать знаменитейшая соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка, а также сонаты для скрипки и фортепиано Моцарта и Шумана. Вступительное слово Михаила Казиника.

10 марта в Торнякалнской церкви - ночная мистерия Михаил Казиника "Безумные гении". Мог ли бы мир существовать без музыки Шумана, Листа, Паганини и картин Ван-Гога, Эль Греко, Гогена? Михаил Казиник и его гости Михаил Светлов (бас, США), Андрей Чистяков (скрипка, Россия), Станислав Соловьев (ф-но, Россия), Лариса Царькова и Ингуна Гринберга (орган, Латвия) будут искать ответы в этом театрально-музыкальном действе.

12 марта в 15.00 в школе Exupery состоится гала-концерт "Восходящие Звезды 2017", в котором примут участие победители конкурса и члены жюри.

Билеты на мероприятия можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.