11 ноября в рамках европейского турне Ригу посетит британская группа Anathema и французский коллектив Alcest. Концерт пройдет в клубе Melnā Piektdiena.

Anathema — британская рок-группа, образованная в Ливерпуле в 1990 году. Стиль группы постепенно перешел от дэт-дум-метала до прогрессивного рока. Последние альбомы испытывают сильное влияние Pink Floyd. В симпатиях к Pink Floyd признавались и сами участники группы, группа неоднократно записывала и исполняла на концертах различные песни Pink Floyd. Вместе с ещё двумя британскими группами: Paradise Lost и My Dying Bride, Anathema считаются одними из основоположников стиля дэт-дум-метал. Группа, претерпевшая за годы своего существования волшебные метаморфозы в своем звучании представит публике свой одиннадцатый альбом The Optimist, который продолжает линию, которую можно было проследить уже как минимум на Weather Systems (2012). Преобладает больше женского вокала и клавишных партий. Музыку на этом альбоме можно отнести к жанру пост-рока. В Риге коллектив представит материал с нового альбома, а также свои наиболее известные хиты.

Alcest - французская группа из города Баньоль-сюр-Сез. Её лидером и основателем является Neige (Стефан Пу). Группа была образована в 2000 году как сольный блэк-метал проект Нежа, вскоре превратившийся в трио. С момента создания Alcest выпустили пять студийных альбомов, а также несколько лонгплеев и сплит-альбомов. Их четвёртый альбом Shelter, вышедший в 2014 году, отметился отчетливо резким уклоном в шугейз звучание, хотя их последний альбом Kodama стал возвращением к раннему блэкгейз саунду. Группа является общепризнанным первооткрывателем жанра Блэкгейз/Пост-блэк метал, благодаря их лонгплею Le Secret, выпущенному в 2005. В рамках европейского турне Alcest представит последний альбом Kodama и порадует всех ценителей блэкгейз звучания.

Начало концерта в 20:00, клуб открыт с 19:00.

Билеты можно приобрести на портале ticketshop.lv.