Спектакль по пьесе драматурга, киносценариста и режиссера Геннадия Островского (Москва) в мемориале Жаниса Липке повествует о невероятной посмертной жизни выдающегося польско-еврейского писателя и художника Бруно Шульца (1892—1942). Премьера спектакля на латышском языке – 10 ноября, на русском – 17 ноября 2017 года.

Сценарии Геннадия Островского (1960) получили множество престижных кинонаград, по ним свои фильмы создавали такие известные режиссеры как Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Филипп Янковский и другие. "Уроки персидского" – третий спектакль драматурга и режиссера в Риге. Ранее он поставил две свои пьесы в театре Дайлес.

Действие спектакля происходит в лагере, где надзиратель Гюнтер ищет человека, который исполнит его давнюю мечту – научит его персидскому языку. Так как в лагере находятся в основном евреи, никто не знает персидский язык - и все идут на смерть.

Foto: Publicitātes foto/Agnese Zeltiņa



Еврей по имени Бруно Шульц очень хочет жить. Еще больше он хочет спасти своего маленького сына, который находится в соседнем лагере. И он берется преподавать Гюнтеру уроки персидского.

В центре спектакля – великий писатель и художник Бруно Шульц из польско-украинского городка Дрогобыча. Его в 1942 году застрелил немец Гюнтер.

Спектакль про Бруно и его убийцу. Про их выдуманную драматургом встречу уже после исторического выстрела, и о странных и сложных отношениях между жертвой и палачом. Причудливым образом тут сливаются трагедия и гротеск, мужской пол и женский, музыка и тишина, ругань и поэзия.

Foto: Publicitātes foto/Agnese Zeltiņa

Зал музея-мемориала Жаниса Липке – рижанина, спасшего больше полсотни евреев во время Второй мировой войны – специально приспособлен для показа спектакля.

"Уроки персидского" попеременно будут играться на латышском и на русском языках. Не рекомендуется зрителям младше 14 лет.