Философ и главный редактор журнала "Ригас Лайкс" Улдис Тиронс поставил спектакль по заметкам и дневникам санитара Ильича. Постановка основана на исторических документах о болезни Ленина и последних моментах его жизни под охраной латышских стрелков. Незадолго до смерти вождя была устроена рождественская елка для детей и взрослых - шоу превратилось в фантазию о смерти лидера революции, которая представлена ритуалом поклонения охранником Петерисом Пакалнсом мумии Ленина в Мавзолее.

По мнению Улдиса Тиронса, "про влияние Ленина в истории никто больше не хочет ничего знать - образ, который полвека маячил тут на каждом углу, похоже, окончательно исчез, оставив в душах ощутимую неприязнь, а то и пустоту". Но своей режиссерской задачей он ставил не "запугивать детей сказочным чудовищем, встающим из стеклянного гроба на Красной площади и идущим на сцену Нового Рижского театра, а создать нового Ленина, выжав образ из коротких мгновений до и после смерти".

Сыгравший вождя актер Вилис Даудзиньш про свою говорит так: "Перед нами человек, который вызвал события планетарного масштаба. Он был и маниакально жесток, и бесконечно чувствителен. За пять лет он произвел такие изменения в мышлении людей, на которые обычно требуются века. И теперь этот человек, сломленный болезнью, способен осознать произошедшее с ним и с миром, но у него уже нет возможности ничего изменить и ни на что повлиять. Нечто подобное мы иногда переживаем во сне. В большинстве мировых религий это описывается, как состояние после смерти. Никто не знает, что это. Но иногда мы про то думаем".

Премьера постановки "Последняя елочка Ленина" - 20 октября в Малом зале новых помещений Нового Рижского театра, в здании бывшей Табачной фабрики, напротив Рижского роддома. В ролях – Вилис Даудзиньш, Байба Брока, Инга Тропа, Каспарс Знотиньш, Гирт Круминьш и другие.

Ближайшие спектакли – 20-22 октября, 2-5 ноября.