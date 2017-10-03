В ноябре в "Доме Москвы" - фестиваль новых российских фильмов

С 16 по 22 ноября в Риге в "Доме Москвы" пройдет ежегодный фестиваль лучших российских фильмов "Московская премьера в Риге". Почти все фильмы являются призёрами престижных российских и международных фестивалей. Будет и авторское кино, и остросюжетные фильмы, и комедии, и фильмы для просмотра всей семьёй.

В ноябре одному из лучших режиссёров современности Эльдару Рязанову исполнилось бы 90. Памяти великого режиссера посвящено первое отделение открытия кинофестиваля 16 ноября. Вы увидите кадры из его кинофильмоа, услышите написанные им прекрасные стихи, насладитесь музыкой и песнями в исполнении известной певицы, народной артистки России Галины Бесединой.

А во втором отделении состоится премьера одного из лучших российских фильмов этого года - "Аритмия" режиссёра Бориса Хлебникова. Фильм получил Гран-при Кинотавра, приз за "Лучшую мужскую роль" (Александр Яценко), приз за сценарий, Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах. Сценарий фильма "Аритмия" созвучен со сценарием фильма А.Звягинцева "Нелюбовь", но при этом между ними большой контраст.

Foto: Аритмия

В фильме "Карп отмороженный" впервые сыграли вместе три народных артиста России - Алиса Фрейндлих, Марина Неёлова и Евгений Миронов. Фильм получил Приз зрительских симпатий на ММКФ.

К юбилею гениального Андрея Тарковского будет представлен фильм "Андрей Рублёв", вошедший в список ста лучших фильмов мирового киноискусства.

Фильм "Теснота" Кантемира Балагова, талантливого ученика своего великого учителя Александра Сокурова, собрал уже много наград от Канн (приз ФИПРЕССИ) до "Кинотавра" (приз за "Лучший дебют"). Каннская критика сообщила об открытии на карте мирового кино новой территории — Кабардино-Балкарии.

Зрители фестиваля "Окно в Европу" в Выборге, и жюри в Карловых варах, где фильм "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов" был среди конкурсантов, приняли его восторженно. Кроме того фильм получил Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, а специального приза жюри удостоится Евгений Ткачук.

В честь юбилея Карена Шахназарова будет представлен фильм "Анна Каренина". Заслуживает внимания и премьера остросюжетной драмы "Салют — 7" с прекрасным актёрским составом: Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, Павел Деревянко, Оксана Фандера и другие. Фильм основан на реальных событиях. Следует посмотреть и фильм "Большой" Валерия Тодоровского с Алисой Фрейндих в главной роли.

Поскольку новый фильм Алексея Учителя "Матильда" бьёт все рекорды продаж, "Дом Москвы" поставил два дополнительных сеанса - он будет демонстрироваться 27, 30, 31 октября и 19 ноября.

В репертуаре фестиваля - комедии "Бабушка лёгкого поведения" с Александром Реввой и "Про любовь. Только для взрослых", а также новый полнометражный мультфильм "Урфин Джюс и его солдаты".

Foto: Урфин Джюс и его солдаты

Билеты доступны в сети Bilešu Serviss и в кассе "Дома Москвы".

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Репертуар российских фильмов "Московская премьера в Риге" в Доме Москвы

16 ноября

19.00 - открытие фестиваля и фильм "Аритмия"

18 ноября

12.00 - мультфильм "Урфин Джюс и его солдаты"

16.00 - фильм "Теснота"

18.30 - фильм "Карп отмороженный"

19 ноября

12.30 - фильм "Андрей Рублев"

16.20 - фильм "Матильда"

20 ноября

13.00 - мультфильм "Урфин Джюс и его солдаты"

14.45 - фильм "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"

16.45 - фильм "Салют-7"

21 ноября

16.00 - фильм "Большой"

18.30 - фильм "Про любовь. Только для взрослых"

22 ноября

17.00 - фильм "Бабушка легкого поведения"

19.00 - фильм "Анна Каренина"

Изображения - пресс-служба "Дома Москвы".