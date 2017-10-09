24 ноября в Arēna Rīga состоится концерт юмористического шоу Comedy Woman.

В этом году участницы одного из самых рейтинговых российских юмористических шоу приедут к латвийскому зрителю не одни, а со своим коллегой по сцене – Александром Гудковым.

В Comedy Woman центральной темой для шуток становится жизнь во всех ее проявлениях: положительных, а порой нелепых, доходящих до абсурда. Участницы шоу шутят о себе и других женщинах: красивых и не очень, "на любителя" и остальных. Смеются над модными новинками, размером груди, богатством внутреннего мира или его отсутствием.

24 ноября в Arēna Rīga прибудет "золотой состав" Comedy Woman: эксцентричная Екатерина Варнава, "гопница" Мария Кравченко, "русская баба" Татьяна Морозова, простодушная Наденька Сысоева, бойкая Екатерина Скулкина, категоричная Наталья Еприкян, голосистая Надежда Ангарская и незаменимый Александр Гудков, ведущий Олег Верещагин и участник миниатюр Евгений Бороденко.

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