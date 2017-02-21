25 февраля в 15:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с публицистом и краеведом Наталией Кетнере, которая расскажет о малоизвестных страницах истории Латвии в ранее не публиковавшихся рукописях православного священника из Адеркаши (Огрский край) Яниса Лициса (1832 - 1905). Фрагменты краеведческих исследований вошли в недавно изданную книгу Кетнере "В поисках лучшей доли" о латышских колониях в России.

Широко известны его "Записки православного латыша", в которых он эмоционально описал положение крестьян в Видземе в 40-х годах XIX века, массовый переход латышей в православие в надежде на переселение и получение земли на юге России. Однако, ранее не публиковались его этнографические заметки, описание традиций латышей, факты из жизни гернгутеров ( братские общины последователей так называемых Чешских братьев) Андрея Балодиса, его сына Давида Балодиса, который самым первым в Латвии принял православие.

По стопам деда и отца пошел Петерис Балодис ( известен в России как Петр Баллод), его судьба уникальна: cвященник, революционер, несгибаемый каторжанин и затем золотоискатель. Зигзаги судьбы священников Балодисов, а также загадки и версии убийства Яниса Лициса в 1905 году, можно будет узнать во время встречи.

Кроме того, Н. Кетнере познакомит с фрагментами рукописей этнографа и фольклориста Эльзы Иенде (1877-1967), в которых она делится воспоминаниями о своем дяде - профессоре Карлисе Балодисе (1864-1931, это еще один внук проповедника Андрея Балодиса по матери). Несмотря на его величайшие заслуги для мировой науки, его за глаза называли "чокнутым профессором" за его фантастические идеи создания процветающего латвийского государства и создание колонии латышей в Бразилии.

Балодис в 1898 году написал книгу "Государство будущего". В ней он описал идеальное государство евросоциализма, Ленин по его идеям реализовал план ГОЭЛРО (государственной электрофикации России). За исследования по демографии Балодис получил Большую золотую медаль Академии наук России и премию Дмитрия Толстого. Сам Райнис в свое время об этом ученом сказал, что это один из умнейших и честнейших людей.