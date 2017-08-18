Российский музыкант станет "гвоздем программы" фестиваля Piena svētki,

который состоится в рамках Праздника Риги. Лагутенко вступит с аудиовизуальным перформансом "Космический рейс".

Вторым "гвоздем", но уже в воскресенье, 20 августа станет программа песен Иманта Калниньша "ImKa. Shipsea. Nepāriet" от латвийского исполнителя Shipsea (Янис Шипкевицс), который создал для этой программы ансамбль из 12 артистов. Основное содержание концерта основано на созданной в 1997 году совместной работе Айнара Миелавса и Иманта Калниньша "О вещах, которые так никогда и не проходят".

Вход на мероприятия Piena svētki бесплатный.

Подробнее о программе Праздника Риги можно узнать тут.