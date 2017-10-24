Известный международный дуэт Hang Massive даст концерт в Рижском Доме Конгрессов 26 октября. Начало концерта - 19.00.

Hang Massive – дуэт, исполняющий "музыку XXI века" с использованием редкого инструмента ханга, покорил концертные залы Европы, Азии и Америки. Их популярность не осталась незамеченной, и в этом году вышла на новый уровень: песни для нового альбома создаются при участии известного диджея и продюсера Пола Окенфолда.

Швед Маркус Йоханссон и британец Дэнни Кудд играют вместе в Hang Massive уже семь лет. Эти парни – импровизаторы и профессионалы, чувствующие свою аудиторию. Их музыка одинаково интересна и прослойке людей, давно увлекающихся именно хангом или этнической музыкой, и телезрителям Первого канала, и посетителям Недели высокой моды в Милане.

Именно Дэнни и Маркусу заказывают музыку для рекламных кампаний BMW и Audi, а сэмплы из композиций Hang Massive используют в танцевальных треках, становящихся мировыми хитами.

Музыка Hang Massive создается от сердца и играется для души, поэтому всегда находит понимание у слушателя разных профессий и возрастов. А сам инструмент, используемый – ханг – очень необычен, загадочен и даже мистичен. Его звук напоминает о космосе, да и внешне ханг напоминает инопланетную летающую тарелку, но в то же время в нем слышится нечто простое и понятное каждому человеку.

За десяток лет своего существования ханг и его "звуки космоса" неоднократно использовались в фильмах и сериалах. Его звучание может напомнить и арфу, и хрустальный орган, и фортепиано, и гитару, колокольчики и даже человеческий голос. А главное, никаких правил игры на нем не существует, все что нужно – это руки и любовь к музыке!

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.