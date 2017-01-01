8 января в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню рождения Шерлока Холмса. Ставший уже традиционным городской праздник проводится в первых числах января на протяжении нескольких лет. В этом году в рамках фестиваля можно будет принять участие в тематических квестах.

Живой квест – это сюжетная игра по оригинальному сценарию. В основе лежит детективная история, где каждый персонаж – главный герой, от которого зависит развитие сюжета. Только общаясь и договариваясь с другими игроками, можно достигнуть победы в этой интерактивной игре.

В четвертый раз компания Questime принимает участие в праздновании дня рождения Шерлока Холмса. В популярных живых и городских квестах может принять участие любой участник праздника. В этом году в Риге пройдут три квеста:

С 11.00 до 16.00 - квест-антиэкскурсия "Загадка для Ватсона", которая начнется в Cafe Film Noir в кинотеатре Splendid palace.

Участников ждет расследование детективной истории на улочках Старой Риги, исторические головоломки, встречи с персонажами из художественных произведений о Шерлоке Холмсе, вкусные сюрпризы, фотосессия в интересных местах и заключительное чаепитие.

С 17.00 до 20.00 - живой квест-расследование в викторианском стиле "Дом с двойным дном" в ресторане MEAT Hunters (ул. Шкюню, 19).

Азартная и интеллектуальная игра по захватывающему сценарию пройдет под управлением опытных ведущих. Тайны старинного особняка и богатого семейства откроются пытливым детективам. Игроков ждет аукцион индийских украшений, истории леди и джентльменов из старой доброй Англии, загадки, которые скрывают не только люди, но и стены.

С 17.00 до 19.30 - детективная игра "Семейка Смит", пройдет в NB - бильярдный клуб (ул. Шкюню, 9).

Несколько раундов напряженных поисков убийцы главы семейства станут незабываемым событием, так как подозреваемыми станут все, кто находится за игровым столом.

Запись на игру на сайте questime.lv (справки по тел. +371 22 080 544). Игры проходят на русском и латышском языке. Во время игр проводится фото и видеосъемка.

Ставший уже традиционным городской праздник День рождения Шерлока Холмса пройдет в Риге на протяжении нескольких лет, в этом году он состоится 8 января. Во время фестиваля состоятся костюмированное шествие персонажей произведений о великом сыщике и флешмобы. Кроме того, в 18.00 в Cafe Film Noir (к/т Splendid palace) состоится киносеанс немого фильма 1916 года "Шерлок Холмс".

Фото - пресс-служба questime.lv