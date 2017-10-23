2 ноября на сцене Дома конгрессов состоится показ комедии "Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко".

В доме коренного сибиряка Тимофея (Александр Панкратов-Черный), живущего с женой (Нина Усатова), взрослой дочерью (Зоя Буряк) и матерью (Нина Семёнова) останавливается столичный художник (Дмитрий Малашенко). Привлекательная внешность гостя, его задор и городские манеры становятся причиной ревности ухажера дочери (Александр Саюталин). Вот с этого момента все и началось…

Любовно-детективная интрига стала основной сюжетной линией спектакля, которая выводится на передний план, а острые диалоги, народный юмор, тонкий музыкальный фон дополняют комичные ситуации, происходящие с героями.

Автор пьесы Степан Лобозеров талантливо и виртуозно развивает почти анекдотичный сюжет этой истории. Комедия получила Гран-при фестиваля "Амурская осень", а также призы в номинациях "Лучший спектакль" и "Лучший актерский ансамбль".

Билеты на спектакль доступны во всех кассах Biļešu Serviss.