17 ноября в кинотеатре Splendid Palace состоится литературно-джазовый вечер "Иосиф Бродский. Пилигрим". Спектакль создан артистами Санкт-Петербургского театра "Вертумн", которые углубились в жизнь и творчество одного из самых выдающихся русских поэтов XX века.

Творческая команда раскрывает различные аспекты творчества Бродского, объединяя художественные и документальные тексты в единое пространство мысли поэта. Документы, фрагменты из интервью, письма и речи представлены в стиле минимализма, тем самым раскрывая главного героя во всем его многогранном образе.

В спектакле прозвучат стихи Иосифа Бродского разных лет: "Большая элегия Джону Донну", "Натюрморт", "Осенний крик ястреба" и многие другие, поэмы "Новый Жюль Верн" и "Шествие", письмо к Л.И. Брежневу, отрывки из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским". Будет звучать также живая музыка разных жанров.

Билеты на спектакль доступны в кассах Biļešu serviss, цена - от 20 до 50 евро.