29 апреля в Риге в кино-концертном зале Splendid Palace пройдет музыкально-поэтический спектакль "Цыганы" по поэме А.C.Пушкинa. В международном арт-проекте Риги, Нью-Йорка и Москвы участвуют Рустeм Галич, Орнелла Рудевич, Олег Тетерин и ансамбль "Аве Рома".

Вдохновленные гениальной поэмой Пушкина три творческие структуры - Международный Центр Талантов Галины Полторак (Рига), Театр поэзии и музыки Рустема Галича (Нью-Йорк) и Ромский культурный центр Нормунда Рудевича (Рига) - решили объединить свои усилия, чтобы представить новый международный арт-проект - музыкально-поэтический спектакль "Цыганы" по поэме А.С. Пушкина.

Идея сценического воплощения поэмы возникла у актера, режиссера и продюсера Рустема Галича, художественного руководителя "Театра поэзии и музыки" в Нью-Йорке, после знакомства с председателем Ромского международного союза Нормундом Рудевичем, талантливой актрисой, певицей, финалисткой конкурса "Голос Балтии", Орнеллой Рудевич, и латвийским коллективом – семейным ансамблем "Аме Рома", которым руководит знаменитый маэстро Артур Копыленко.

В составе ансамбля - Рино Рудевич, двоюродный брат Орнеллы, внук Артура Копыленко, композитор, песню которого "Ангел" Орнелла исполняла в Латвии на национальном отборе для участия в международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Рино играет на старинной гитаре, изготовленной 150 лет тому назад ещё в Российской империи. В составе "Аме Рома" также вокалистки Роксана Рудевич, Раиса Копыленко, Янис Гасперович (вокал, аккордеон и гитара), скрипач – Гидон Гринберг.

Ромский культурный центр уже два года подряд является инициатором проведения Международного Ромского фестиваля в Латвии. Обладая таким мощным, талантливым фольклорным коллективом, как цыганский ансамбль "Аме Рома", Рига может стать первым в мире городом, где родится первая сценическая версия поэмы А.С. Пушкина "Цыганы" в рамках международного арт-проекта. А далее спектакль совершит турне по разным городам и странам, являя собой живой пример воплощения в слове, песнях и танцах столь привлекательного для многих свободолюбивого духа цыганского народа.

Сценическая версия поэмы представляет собой многожанровое действо, включающего в себя наряду с исполнением потрясающего пушкинского текста, органично вплетенные в ткань повествования танцевальные номера и песни. Именно они создают ощущение искрометного цветного цыганского шоу. Звуки цыганской скрипки и гитары погружают зрителя в особую атмосферу табора и придают пушкинским поэтическим строкам исключительную глубину и очарование.

Спектакль ведет сам мастер художественного слова Рустем Галич, он же представляет и роль Алеко. Роль Земфиры исполняет великолепная певица и красавица цыганка Орнелла Рудевич. В таборных сценах участвуют музыканты, певцы и танцоры ансамбля "Аме Рома". Роль старика-отца исполнит известный актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Олег Тетерин.

Особую визуальную яркость представлению придаст использование большого экрана, на который будут транслироваться фотографии, картины и фрагменты фильмов о цыганской жизни. Экран станет своеобразной декорацией нашего спектакля.

Музыкально-поэтический спектакль "Цыганы" в рижском Splendid Palace состоится 29 апреля. Начало - 19.00.

* * *

В основу знаменитой поэмы Пушкина "Цыганы" легли реальные факты биографии поэта. Известный литературовед Б.А.Трубецкой, знаток молдавского периода в творчестве Пушкина, установил, что в период между 28 июля и 20 августа 1821 года поэт находился в цыганском таборе. Что же произошло в жизни двадцатидвухлетнего Александра Сергеевича за эти три недели?

По воспоминаниям его близких, Пушкин воспылал любовью к дочери старосты цыганской деревни красавице Земфире. Говорят, она была высокого роста с большими чёрными глазами и вьющимися длинными косами. Одевалась девушка по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку (кушмэ), вышитую молдавскую рубаху, курила трубку. Она действительно была настоящей красавицей, и богатое ожерелье из старых серебряных и золотых монет, обрамлявшее её шею, придавало Земфире еще большее очарование.

Александр Сергеевич до того был поражён красотой цыганки, что решил остаться в таборе, кочевавшем из поселения в поселение. В письме Пушкина к родственникам сохранилось его признание, из которого становится понятным, что Александр Сергеевич просто с ума сходил по этой дикой цыганке. Целыми днями они вместе бродили в стороне от табора, и их видели держащимися за руки и молча сидящими средь поля.

Земфира не знала ни слова по-русски, а влюбленный поэт, в свою очередь, ничего не понимал из её цыганско-молдавского наречия. В какой-то момент ревнивый Пушкин заподозрил Земфиру в том, что она неравнодушна к молодому цыгану. Ревность влюбленного поэта и положила конец этой идиллии.

Однажды утром Александр Сергеевич проснулся в шатре булибаши (старосты) один-одинёшенек. Земфира из табора исчезла. Выяснилось, что она бежала в соседнюю деревню, куда следом за ней помчался и Пушкин. Однако, там её уже не оказалось: цыгане успели её предупредить. Так и окончилась эта трехнедельная "шалость" молодого поэта.

Позже, уже будучи в Одессе, из письма друга Александр Сергеевич узнал о судьбе красавицы, в которую был так пылко влюблен: Земфиру зарезал цыган, её возлюбленный. Так трагически оборвалась короткая жизнь будущей пушкинской героини. Образ вольной черноглазой красавицы великий поэт обессмертил в своей поэме "Цыганы", которая имела огромный успех не только в России, но и в Европе.

Что же касается главного героя пушкинской поэмы Алеко, то в этом образе выражены чувства и мысли самого автора. Недаром Пушкин дал ему свое собственное имя (Алеко - от Александр), а в эпилоге подчеркнул, что и сам он, как и его герой, жил в цыганском таборе.

Алеко, требующий свободы для себя, не желает признавать ее для других, если эта свобода затрагивает его интересы, его права. Поэт развенчивает романтического героя, показывая, что за его стремлением к свободе стоит безнадежный эгоизм. Подобно Алеко, по-своему несчастлив и старый цыган – отец Земфиры.

Эти выстраданные Пушкиным глубокие мысли и чувства, облаченные в "Цыганах" в совершенную поэтическую форму, делают это произведение одним из самых лучших в творчестве молодого Пушкина.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.