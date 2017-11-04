С 8 по 12 ноября в Латвийском музее истории железной дороги в четвёртый раз пройдёт международная художественная ярмарка Art Riga Fair 2017. В этом году в мероприятии примут участие лучшие галереи и художники из Франции, Швейцарии, Германии, России, Грузии, Казахстана, Исландии, Венесуэлы, Израиля и Бельгии.

Участников ожидает полная событиями неделя: встречи и дискуссии с художниками, возможность посетить творческие мастер-классы и много других интересных событий.

В этом году в Art Riga Fair участвуют ведущие Латвийские аукционные дома: "Art Embassy", "Jēkabs", "Antonija".

В интеллектуальной программе выставки — дискуссия с доктором искусствоведения Андрисом Тейкманисом "Art Future Revolution" и искусствоведом и критиком архитектуры Александром Рапапортом "Искусство в городской среде". 10 ноября публике представят французского коллекционера Пакиту Эскофе Миро (Paquita Escofet Miro) с её захватывающей историей об истоках начала формирования частной коллекции.

Профессионалов от искусства - художников, руководителей галерей и коллекционеров - приглашают на презентацию Бельгийской интернет-платформы "Art Assistant".

В этом году работы своих учеников вниманию зрителей предложат несколько художественных студий - живописи Юрия Фатеева и мозаики Вадима Верника. У зрителей будет возможность наблюдать за процессом создания мозаики, а в четверг вечером художник и музыкант Юрий Фатеев приглашает на совместную звуковую и визуальную медитацию.

В видео-программу ART RIGA FAIR включена подборка фильмов "Slow-Mover" московской галереи "Everything is Art". А также фильм видеохудожника из Бразилии Лукаса Гервилла (Lucas Gervilla) и московского дуэта - Дима Горячкин и Даша Делоне, который посвящен столетию революции, зарисовки на тему пульсирующего города Марины Черниковой. Памяти недавно ушедшего из жизни эстонского коллекционера Матти Милиуса Art Riga Fair посвятит фильм Дага Видулея с последним провокативным перформансом Милиуса.

Приглашаем зарядиться позитивной энергией на стенде Петербуржской группы "Митьки" и пообщаться с главным Митьком – Дмитрием Шагиным. Зрителям будет интересно увидеть представление молодой художницы Анны Колосовой, получившей художественное образование в одной из престижных Лондонских школ, художественные эксперименты и многообразие Парижской группы "Karavan Gallery", экспозицию стенда галереи "Tifāna", мистерию света Юрмальской галереи "Inner Light", остроумные комбинации галереи дизайна "risinājums" и, как всегда, счастливое искусство художников выставочного зала "Happy Art Museum" - Юриса Димитерса, Зигмунда Биелиса,Виктора Кротова, Дага Видулея.

Отдельная социальная программа Art Riga Fair посвящена столетию Латвийского государства. Мастерицы "Центр возможностей пенсионеров"("Pensionāru iespēju centrs") из вязаных рукавиц соберут композицию "Латвии 100!". Латвийская группа любителей Lego из 61 000 деталей Lego создаст большой Латвийский герб и в этом процессе в течении недели смогут участвовать все посетители выставки.

Программа мероприятий выставки будет доступна на сайте: www.artriga.com