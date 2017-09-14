16 сентября Рига уже в пятый раз примет участие во всемирном зук-флешмобе.

Зук – танец, зародившийся в Бразилии в 90-х годах, в Европе появился в начале 2000-х годов, сейчас популярен во множестве стран мира. По сравнению с другими социальными танцами, такими как сальса или бачата, зук менее формализован; он дарит свободу импровизации и позволяет экспериментировать с движениями и ритмом - зук можно танцевать практически под любую музыку.

История зук-флешмобов началась в 2012 году в австралийском городе Перт. Тогда танец с общей двухминутной хореографией станцевали около 20 человек. С каждым годом число участников увеличивается. В 2013 году число танцующих выросло до трех тысяч, а в 2014 году зук станцевали более шести тысяч людей в 153 городах по всему миру. Идея зук-флешмоба в том, что все участники разучивают одну и ту же хореографию, которую потом в один и тот же день танцуют по всему миру.

В Риге зук-флешмоб пройдет 16 сентября в 13.00 на площаде Ливу.